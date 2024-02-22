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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti.

Barış Kılıç  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı kabul etti

Ankara

Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'ndaki mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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