Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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