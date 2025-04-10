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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Mümin Altaş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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