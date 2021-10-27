Dolar
9.51
Euro
11.05
Altın
1,796.33
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Mümin Altaş   | 27.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Konuk Itno'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.


Erdoğan ve Itno'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Itno, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Itno, merdivenlerde Türkiye ve Çad bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Fatih Sayan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Biden'la Glasgow'da görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü