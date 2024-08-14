Dolar
33.60
Euro
37.05
Altın
2,447.67
ETH/USDT
2,658.60
BTC/USDT
59,037.00
BIST 100
9,830.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afrika paylaşımını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalıların da bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden, küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak 'Dünya 5’ten büyüktür' demeyi, 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Guterres'in açıklaması

BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söylemişti.

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, konuşmasını sosyal medyadan da paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
TCG Kınalıada korvetinden "deniz haydutluğu" ile mücadeleye destek
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: (Gazze'de ateşkes) Özellikle Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşılıyoruz
"Gürz-7" operasyonunda kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anafartalar Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anafartalar Zaferi" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova Uluslararası Havalimanı 3 bin kişinin istihdamına vesile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova Uluslararası Havalimanı 3 bin kişinin istihdamına vesile olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet