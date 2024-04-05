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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşiktaş'taki yangın) Savcılarımızla bunu takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Beşiktaş'taki yangın) Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaan Bozdoğan, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşiktaş'taki yangın) Savcılarımızla bunu takip ediyoruz Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRGEV'in en önemli temsilcilerinden olduğu gönüllü kuruluşlarımız, ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin öncüleridir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin vatana, millete, ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerinde sizlerin yeri doldurulamaz." dedi.

İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programı'nda konuşan Erdoğan, vakfa ve yöneticilerine, ramazanda kendisini gençlerle buluşturduğu için teşekkür etti.


Katılımcıların ramazan-ı şerifini ve Kadir Gecesi'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 11 ayın sultanı olan mübarek ramazanı uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bir tarafta rahmet, şefkat ve bereket ayına veda etmenin hüznünü, diğer tarafta ise bayrama kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEGEV (İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) olarak 1996'da kurulan TÜRGEV'in 28 yıldır ülkeye, millete ve gençlere sahip çıktığını belirterek, "Her yıl binlerce evladımızın eğitimine katkı veren, onlara sıcak bir yuva imkanı sunan TÜRGEV, başarılı çalışmalarıyla kendinden söz ettiriyor. Toplam sayısı 40 bin 500'e ulaşan mezunlarımız, bugün hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet ediyor. Bu müstesna çatının kurucuları arasında bulunmaktan daima bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Ülkesine ve milletine sayısız eserler kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV, gönlümüzde her zaman farklı bir yere sahip oldu. İnşallah bundan sonra da sizlere destek vermekten geri durmayacağız. 'Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.' emrine ram olarak bir gönüle daha girmek, bir gencimize daha ulaşmak, bir evladımızın daha elinden tutmak için canla başla çalışan vakfımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Vakfın faaliyetlerinde emeği geçenlere, maddi manevi katkısı bulunanlara teşekkür eden, hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"TÜRGEV'in en önemli temsilcilerinden olduğu gönüllü kuruluşlarımız ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin öncüleridir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin vatana, millete, ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerinde sizlerin yeri doldurulamaz. Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz TEKNOFEST gençliği inşallah sizlerin arasından çıkacak, Türkiye Yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Ben burada yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, engelleri aşarak hedeflerine yürüyen kararlı Türkiye'nin mimarlarını görüyorum. Burada sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, siyasetçilerini, eğitimcilerini, mühendislerini, iş insanlarını, doktorlarını, milletimize hayırlı kuşaklar yetiştiren örnek annelerini görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin."

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