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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Koray Taşdemir, İrem Demir  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelit Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

21.05.2025

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