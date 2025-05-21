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Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İSKİ'ye, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesi nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uyguladı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uyguladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

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İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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