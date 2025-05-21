Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Cevdet Yılmaz, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın, Türk mutfağının köklü geleneğini, taşıdığı anlamı ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Türk Mutfağı Klasikleri" temasıyla 4'üncü kez kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi’nin öncülüğünde ilan edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen #TürkMutfağıHaftası, mutfağımızın köklü geleneğini, taşıdığı anlamı ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 21, 2025
Bu anlamlı hafta vesilesiyle, mutfağımızı yaşatan… pic.twitter.com/zQLuuWgPil
"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, mutfağımızın köklü geleneğini, taşıdığı anlamı ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu anlamlı hafta vesilesiyle mutfağımızı yaşatan her dokunuşun aileyi yakınlaştıran, hatıraları çoğaltan bir kültür taşıyıcısı olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Geleneksel tatlarımız, yöreden yöreye taşınan tariflerimiz sadece bir sofra kültürü değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kurulan en güçlü köprülerden biri olmaya devam edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.