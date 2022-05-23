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Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

Filiz Kınık Öz, Mustafa Hatipoğlu   | 23.05.2022
Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

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