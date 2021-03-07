MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi
MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlığın resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan bazı gerçek dışı ifadeler hatırlatılarak, şu uyarıda bulunuldu:
ASILSIZDIR❗️— MEB (@tcmeb) March 7, 2021
Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5krUCaujHg
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