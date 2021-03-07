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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşuyor
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Eğitim

MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlığın resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Enes Kaplan   | 07.03.2021
MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan bazı gerçek dışı ifadeler hatırlatılarak, şu uyarıda bulunuldu:

"Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz."

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MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi