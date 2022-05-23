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Dünya

Kamboçya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İdris Sülün   | 23.05.2022
Kamboçya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Kuala Lumpur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu.

Punom Pen Büyükelçiliği aşçısı davetlilere mantı yapmayı öğretti.

Türkiye Cumhuriyeti Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, etkinlikle ilgili AA muhabirine şunları söyledi:

"Köklü kültürümüzün en önemli ve görünür unsurlarından birisi olan Türk mutfağını Kamboçya'da dostlarımıza tanıtıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel Türk mutfağının sağlıklı, atıksız ve doğal yaşam rehberi niteliği ile güncel ihtiyaç ve taleplere mükemmel uyumu, düzenlediğimiz etkinliklere duyulan ilgiyi oldukça artırıyor."

Büyükelçilikteki etkinlik 27 Mayıs'ta sona erecek.

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