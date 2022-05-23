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Dünya

Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak

Belçika bir haftada 3 vaka tespit edilmesinin ardından maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük zorunlu karantina getiren ilk ülke oldu.

Selen Temizer   | 23.05.2022
Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak

Brüksel

Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka bulunmasının ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi.

Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Belçika'da ilk vaka 19 Mayıs'ta görülmüştü.

Maymun çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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