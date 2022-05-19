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Dünya

Malezya'da 'Türk Yemekleri Gala Gecesi' düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 21-27 Mayıs'ta yapılacak "Türk Mutfağı Haftası" tanıtım etkinliği kapsamında "Türk Yemekleri Gala Gecesi" düzenlendi.

İdris Sülün   | 19.05.2022
Malezya'da 'Türk Yemekleri Gala Gecesi' düzenlendi Fotoğraf: Syaiful Redzuan/AA

Kuala Lumpur

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği himayesinde ve Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından organize edilen gala gecesi, Malezya Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Nancy Shukri, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, ve çok sayıda ülkeden 250 özel misafirin katılımıyla Kuala Lumpur'daki bir otelde yapıldı.

Özel gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Türk Mutfağı Haftası ilan edilen 21-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinlikler misafirlere aktarıldı.

Anadolu'nun binlerce yıllık köklü tarihinden beslenen sağlıklı Türk yemeklerinin tanıtımı amacıyla misafirlere "İstanbul menüsü" ikram edildi.

Zeytinyağlı enginar, vişneli yaprak sarma, hünkar beğendi gibi birçok yemek misafirlere Türk müziği eşliğinde ikram edildi. Yemeğin hemen ardından konuklara Türk kahvesi tanıtıldı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kavakcı, "Değerli Hanımefendi Emine Erdoğan'ın liderliğinde bütün dünyada Türk Mutfağı Haftası'nı bundan sonra 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağız. Biz de bunun Malezya ayağını ilk defa Kuala Lumpur'daki Büyükelçiliğimizin himayesinde gerçekleştirdik. Hem Türk yemekleri yerken hem de Türk kültürünün tanıtılması için Türk kahvesinden, Türk lokumuna, sarma ve dolmalarından Türk müziğine kadar hem yemekli hem sanatsal bir geceyi Malezya'daki Türkiye dostlarıyla beraber kutladık." ifadelerini kullandı.

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