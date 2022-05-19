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Dünya

ABD'de 2022'nin ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

ABD'de, 2022 yılının ilk "maymun çiçeği" (monkeypox) virüsünden kaynaklı ilk vakanın Massachusetts eyaletinde görüldüğü açıklandı.

Mücahit Oktay   | 19.05.2022
ABD'de 2022'nin ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

New York

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.

Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, "hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını" ifade etti.

Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi.

ABD'de bu yıl daha önce hiçbir "maymun çiçeği" vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

Kısa zaman önce İngiltere, Portekiz ve İspanya'da da bazı maymun çiçeği virüsü vakaları bildirilmişti.

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

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