Laos'ta 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un başkenti Viyentiyan'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kuala Lumpur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Laos Büyükelçiliğince yemek ve yemek atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.
Viyentiyan Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.
Davete, Laos Dışişleri Bakanlığından özel misafirlerin yanı sıra ülkedeki iş insanları ve bazı diplomatik misyon temsilcileri de katıldı.
Büyükelçilik aşçısının hazırladığı "İstanbul Menüsü" ile misafirlere ezogelin çorba, imam bayıldı, yaprak sarması, tatlı su çipurası, hünkarbeğendi, kabak tatlısı, komposto, ayrıca Türk kahvesi, Türk müziği eşliğinde ikram edildi.
Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Orhan Işık, AA muhabirine, etkinlik kapsamında geleneksel Türk mutfağının katıksız, sağlıklı ve sürdürülebilir özelliklerinin anlatıldığını, asırlara dayalı coğrafya-insan ilişkilerinin oluşturduğu Türk mutfağının paylaşmacı, misafirperver ve dayanışmacı yönlerinin vurgulandığını belirtti.
Büyükelçi Işık, etkinliklerin Türk restoranı bulunmayan ve farklı damak zevkine sahip Laos’ta Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.