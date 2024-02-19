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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Mümin Altaş  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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