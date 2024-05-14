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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.

Mümin Altaş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti

Ankara

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

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