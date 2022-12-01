Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.