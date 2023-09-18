CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma için Adalet Bakanlığından izin talep etti
- CHP'li Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildi
Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.
Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.