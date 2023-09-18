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Politika

CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Sarp Özer  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

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