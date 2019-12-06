CHP'li Ağbaba Diyarbakır annesinin Kılıçdaroğlu'na 'hakkımı helal etmiyorum' tepkisini değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bir Diyarbakır annesinin Kılıçdaroğlu'na "hakkımı helal etmiyorum" tepkisine ilişkin "O anneyi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Çocukları kaçırılan aileler, Genel Başkanımızla birçok ilde bir araya geldiler" dedi.
TBMM
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde işçi ve emekçinin üzerindeki baskının günden güne arttığını ileri sürdü.
Emekçilerin geçinemediği için aileleriyle birlikte intihar etmeye başladığını savunan Ağbaba, "iş cinayetlerinde" çok sayıda işçinin yaşamını kaybettiğini, taşeron işçilerin haklarının ellerinden alındığını söyledi.
Veli Ağbaba, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, dağa kaçırılan çocuğunu geri almak için HDP İl Binası önünde bekleyen bir Diyarbakır annesinin, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaret etmemesine, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdiğine yönelik haberi anımsatması üzerine Ağbaba, "O anneyi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Ben bizzat şahidim. Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, Genel Başkanımızla sadece Ankara'da değil, birçok ilde bir araya geldiler." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dönemin başbakanları Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım ile sadece bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini anlatan Ağbaba, "Üzülerek okudum. O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.
Ağbaba, kaçırılan çocukların devletin güvencesinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Kaçırılan çocuklar zaman zaman video yayınlıyor, devlete sesleniyorlar. Maalesef onların umrunda değil askerlerimiz. Onlar sadece siyaset yapacak şehit cenazeleri istemektedir. Siyasi hükümet maalesef askerlerimizi sağ istemiyor. Sağ istemiş olsa bugün o çocuklar aramızdaydı." sözlerini sarf etti.
"Genel Başkan neden Diyarbakır HDP İl Binasının önüne gitmedi?" sorusunu yanıtlarken de Ağbaba, "Onu siyasi, AKP'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz. Genel Başkanımız ailelerle ilgili grup toplantısında defalarca açıklama yaptı, ailelerin dramını gündeme getirdi. Aynı soruyu keşke AKP Genel Başkanına sorsanız. O niye gitmemiş? En çok o edebiyat yapıyor." diye konuştu.
"Bu anlayış, Ceren'i katledenle aynı"
Veli Ağbaba, TBMM'de kadın personele "dar kıyafet giyilmemesi" yönünde uyarı yapıldığı iddasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Kadınların giydiği pantolonlarla uğraşan bu anlayış, aslında dün Ceren'i katleden anlayışla aynı. Her ay 50 kadınımız cinayete kurban gidiyor, tedbir almıyorsun; kadınların giydiği pantolonla uğraşıyorsun. O katilden ne farkın var senin? Ceren neden öldürüldü? Sosyal medyada haklı göstermeye çalışan, kılığına ve kıyafetine laf söylüyorlar ya, o anlayışla aynı. Eğer bu kafa Mecliste varsa vay Türkiye'nin haline. O kafaların bu Meclisten atılması gerekir. O kafalar, kadınları öldüren, cinayet işleyen katillerle aynı kafadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.