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Politika

CHP kapalı oturum için TBMM'yi toplantıya çağırdı

CHP Sözcüsü Öztrak, "Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken Meclis'in buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. CHP olarak konuyu görüşmek üzere Meclis'i kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz." dedi.

Tanju Özkaya,İsa Toprak   | 28.02.2020
CHP kapalı oturum için TBMM'yi toplantıya çağırdı

Ankara

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.

İdlib'deki saldırı nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, Öztrak, İdlib'den gelen şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını söyledi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisinin yaptığı açıklamada İdlib'de çok sayıda şehit ve yararlıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi Suriye de Libya da İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın Meclis'i kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz."

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