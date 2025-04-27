Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,791.50
BTC/USDT
93,867.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı. -VTR-
logo
Gündem

CTE'den "Tutuklu öğrenci bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiasıyla ilgili açıklama

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, "Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı." iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
CTE'den "Tutuklu öğrenci bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiasıyla ilgili açıklama

Ankara

CTE'den yapılan açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medya üzerinden "Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" başlıklı paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Tutuklu Ayık'ın, iddia edildiği şekilde herhangi sağlık problemi yaşamadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu tür asılsız haberlerin, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklama yapılmış, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi çerçevesinde yasal gereğine tevessül edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
CTE'den "Tutuklu öğrenci bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiasıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır

Benzer haberler

CTE'den "Tutuklu öğrenci bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiasıyla ilgili açıklama

CTE'den "Tutuklu öğrenci bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiasıyla ilgili açıklama

Prof. Dr. Sözbilir, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "inşaat ruhsatı için 1 milyon dolar rüşvet istendiği" iddiası

DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama

DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama
EGM, bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltındayken kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı

EGM, bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltındayken kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı
CTE'den menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin açıklama

CTE'den menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet