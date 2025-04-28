Dolar
38.44
Euro
43.71
Altın
3,299.94
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
95,147.00
BIST 100
9,367.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY dönem başkanlığını Azerbaycan Anayasa Mahkemesine devretti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa
Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı
Emniyetten "jammer" kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasına ilişkin kararlılık, dezenflasyon sürecini güçlendiriyor

Merkez Bankası rezervleri 147,5 milyar dolar oldu

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak
Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet