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TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı. -VTR
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Seval Ocak Adıyaman, Alper Atalay   | 26.10.2021
CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıkladı

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin "TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusu üzerine, "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin, "Tezkereye 'hayır' oyu kullanacağınızı söylediniz." diyerek değerlendirmesini sorması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"CHP Grubu olarak bu torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz. Dört farklı konuyu bir araya koymuşlar. Zaten ikisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK ile ya da Suriye'deki IŞİD ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. AK Parti, iktidarının ilk 7 yılında hep bunu savundu. 'Sıcak takip ve uluslararası hukuktan gelen meşru müdafaa hakkımız ortadadır. Tezkereye gerek yok böyle bir şey için.' dedi. Terörle mücadele için tezkere istiyoruz demeleri bir algı yönetiminden başka bir şey değil. İkinci husus Suriye'nin toprak bütünlüğünü yani İdlib'deki misyonu karşılayacak hiçbir madde yok orada. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil."

Basın mensuplarının, "İttifak ortağınızda 'evet' oyu kullanacağını söylemişti günler öncesinden. Bugün bir temasa geçme durumunuz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Özel, herhangi bir temasın olmadığını söyledi.

Özel, "İttifak ortağımızla birbirimizin kararlarına son derece saygılıyız. Onların argümanları da kıymetli ve şu anda da dinlediğimiz konuşmalarında aslında tezkerenin yanlışlarını en sert şekilde eleştiriyorlar. Kendi tercihleri olarak bütün itirazlarına rağmen 'evet' oyu vermeyi kararlaştırmışlar. Biz buna saygılıyız. Onlar bizim kararımıza saygılı ama CHP, ittifak ortaklarıyla birlikte herhangi bir sorun yaşamaksızın Türkiye'yi birlikte ve iyi yönetmek üzere yol yürümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.


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