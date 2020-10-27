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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri "infazcı" çıktı
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 27.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur." ifadelerini kullandı.

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