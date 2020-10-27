CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur." ifadelerini kullandı.
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