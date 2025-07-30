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Yurt genelinde 19 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Ayşe Karaosmanoğlu, Müslüm Etgü, Orhan Pehlül, Ömer Faruk Salman  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Yurt genelinde 19 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

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Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Gaziantep

Kentte, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih etti.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Şanlıurfa

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 54 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar ile parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Ana cadde ile sokaklarda insan ve araç trafiğinin sakin olduğu, bazı vatandaşların ise şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Ayrıca inşaat ustaları bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Adıyaman, Kahta43,9
Ankara, Kalecik40
Batman, Kozluk45,1
Çorum, Kargı40,9
Diyarbakır, Sur45
Elazığ, Palu41,3
Erzincan, Merkez42,2
Gaziantep, Karkamış44
Gümüşhane, Merkez40
Iğdır, Aralık40,1
Kırıkkale, Delice40
Kilis, Elbeyli40,2
Malatya, Doğanyol42,4
Mardin, Nusaybin46
Siirt, Kurtalan46,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,2
Şırnak, Cizre45,7
Tunceli, Merkez40,3
Yozgat, Yerköy40,9
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