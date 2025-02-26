CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin havada uçuşmadığı kurultay yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normal." dedi.
Erdoğan, "Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz" dedi.
Erdoğan, "(CHP) Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da 'yamyamlık' fışkırıyor" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.