'Bay Kemal, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenindeki konuşmasında, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının resmen hizmete açıldığını bildirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri Kesimine bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Odayeri-Kurtköy arasının trafiğe açık olduğunu, Odayeri-Yassıören arasının 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'yla hizmete sunulduğunu ve bugün açılışı yapılan kısımla otoyolun Çatalca'ya kadar uzatıldığını anlattı.
Erdoğan, "Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Nereden nereye... AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na da 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Nereden nereye... Yol medeniyettir, yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Belediye ne demek? Yol, su, altyapı demek. Atık su, içme suyu, yağmur suyu kanallarını kim yapacak? Belediye yapacak." diye konuştu.
Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı bağlantılarıyla da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın otoyola ve köprüye doğrudan erişiminin sağlandığını belirten Erdoğan, yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören Kesimi ile yatırım bedeli 15 milyon dolar bağlantı kavşaklarının hayırlı olmasını diledi.
"Çatalca'yı üretim üssü haline dönüştüreceğiz"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları anlattı:
"Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olan Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi burayı, 'Bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde.' olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri, buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar, Çatalca'nın kapısına dayanmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken, ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı mesken tutmuştur. İstiklal Savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Bugün Çatalca, 39 mahallesi ve 75 bine yaklaşan nüfusuyla ülkemizin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri durumundadır."
Kuzey Marmara Otoyolu ile Çatalca'nın İstanbul'un merkezine biraz daha yakınlaştığına değinen Erdoğan, açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı Çatalca'ya kadar uzatarak ilçenin banliyö ve hızlı tren aracılığıyla İstanbul'a ve Türkiye'ye yakınlaştırılacağını söyledi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız. Trakya bölgemizin önemli tarım, hayvancılık merkezlerinden biri olan Çatalca'yı ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesiyle önde gelen bir üretim üssü haline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır."
"Çatalca, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, katılımcılardan gelen "Evet" yanıtı üzerine, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'e destek istedi.
Erdoğan, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kenti CHP zihniyetinden çöp dağları, kirli hava, susuzlukla aldıklarını dile getirerek, "CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur demektir. CHP ne demektir? Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir." dedi.
Erdoğan, "İşte buyrun, şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını? Bay Kemal çık, adayının bu affedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar, kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor." ifadelerini kullandı.
Partisinin Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in projelerinin de hazır olduğunu, her seçimin yeni bir başlangıç olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da yepyeni bir yönetim sistemine geçtiğini, şimdide de belediyelerde aynı heyecan içinde olduklarını dile getirdi.
Gerek ilk defa gösterdikleri adayların, gerek görevdeki başkanlardan gösterilen adayların projeleriyle, hedefleriyle, vizyonlarıyla gece, gündüz çalıştıklarını, tek gayelerinin ülkeye ve şehre en iyi hizmeti getirmek olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"İçinizde Tayyip Erdoğan'ı 1994'ten, büyükşehir belediye başkanlığı döneminden beri herhalde tanıyanlarınız var. Çatalca'ya da yabancı değilim. Yarım da olsa Çatalcalıyım. Buranın havasını kokluyorum. Yaşı daha genç olanlar, 2003'ten itibaren üstlendiğimiz Başbakanlık görevimiz boyunca yaptıklarımızla bizi biliyor. Gençler de en azından Cumhurbaşkanlığı dönemimize yakından şahit oldular. Soruyorum size, biz bugüne kadar İstanbul'a ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptım mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık? Kimin meşrebini sorguladık? Kimin giyimine, kuşamına karıştık? Bizim böyle bir derdimiz var mı? Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını biz hayata geçirdik. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Romanıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, velhasıl kim varsa bu ülkemde, biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik."
"31 Mart'ta da İstanbul'la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 17 yılda katbekat büyüttüklerini, zenginleştirdiklerini vurgulayarak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhuriyet döneminde yapılanların 5-10 katı hizmete imza attıklarını vurguladı.
Bunlarla da kalmadıklarını, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Buradaki kardeşlerimizin çoğu, atalarının yaşadığı Balkanlar'a gitmişlerdir. Türkiye'ye oralarda nasıl gıptayla bakıldığını bizzat görmüşsünüzdür. Bizim amacımız hem ülkemizin bu kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de içinden geçtiğimiz kritik dönemde ekonomik ve güvenlik alanlarında başladığımız işleri bitirmektir. Ülkemizi bugünkü seviyesine getirmemizin gerisinde, sağladığımız siyasi istikrar ve toplumsal huzur iklimi vardır. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek, 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 vizyonları için bunu başarmak zorundayız. İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Çatalca'nın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara Çatalca'nın da aynı hissiyata sahip olduğuna işaret ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bu güzel manzarayı sandık zaferiyle taçlandıracağız. Sizlere güveniyorum."
"Bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler?"
Konuşmasında, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını hatırlatarak, "Maalesef Avustralyalı bir senatör, bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat yaptı." diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu izletti.
Erdoğan, "Hale bak ya, bakın Avustralya'daki dinsiz midir, nedir bilmem. Avustralyalı senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin ya?" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, bakın size ekranda kendisini bizzat dinlettim. Adamın söylediği ortada. 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor. 'Terörde kendisini gözden geçirmeli' diyor. Ya bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şeyi Müslümanlara yakıştırır? Affedersiniz Müslümanların birbirlerini kırıp geçirdiği yerlerle ilgili derdimiz bizim başka. Ama buradaki olay bambaşka. Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime, Müslüman olmayan başka hangi dinden olursa olsun, İslam düşmanı bir namussuz bu. Öyle mi? Ki sen bunun üzerinde yorum yap. Ama bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman işte biz burada gürleriz. Ha burada bana da fatura kesemezsin. Bana faturayı o namussuz kesiyor, bunu biliyoruz, o keser. Ama Bay Kemal sen nasıl kesersin? Senin bir defa vatanseverliğin diye bir şey yok. Senin milliyetperverliğin diye bir şey yok. Seni biz iyi tanıyoruz. Sen bu ülkede şu anda kimlerle berabersin? Teröristlerle berabersin. Kim var senin kolunda? HDP var. Öbür tarafta sözde İYİ Parti var, işte bir de sözde maalesef Saadet var. Dörtlü bir çete, beraber yürüyorlar. Şimdi bu dörtlü çeteye, biz Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandıkta demokratik bir cevabı vermeye hazır mıyız? Bunlara sandıklarda bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?"
Erdoğan'ın konuşması sırasında, bazı HDP yöneticilerinin yaptığı konuşmalar ekrana yansıtıldı. Görüntülerdeki konuşmalara dikkati çeken Erdoğan, "Başka bir şey söylememe gerek var mı? Bay Kemal kimlerle beraber? Bunlarla beraber." ifadelerini kulandı.
Türkiye'de "Kürdistan" diye bir bölgenin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi var, Doğu Anadolu Bölgesi var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu Bölgesi var, Ege var, Marmara var, 7 bölge ama Kürdistan diye bir bölge yok. Eğer bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var, defolsun oraya gitsin. Bu ülkeyi bölmeye sizin gücünüz yetmez. Bunu bir defa bileceksiniz. Bay Kemal, sen eğer terörü çok özlediysen, teröristler de orada." şeklinde konuştu.
Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık" şeklindeki sözlerini de hatırlatan Erdoğan, "Hale bak. Biz sırtımızı nereye dayadık biliyor musunuz? Çatalcalı kardeşlerime ve Allah'a dayadık. Farkımız bu." dedi.
Videoda "Keleşlerinizi bize doğrultursanız şunu yaparız, bunu yaparız. 1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırdınız kaldırdınız, kaldırmadınız savaş kapıda" şeklinde tehdit sözlerinin bulunduğu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"1 Temmuz'u çoktan geldik geçtik. Hadi buyurun gelin. Biz sizi 15 Temmuz'da da gördük. Siz devlete darbe yaptınız. 16 saatte işinizi bitirdik. Hamdolsun, telefon mesajıyla benim bu aziz milletim on binler, yüz binler meydanlara döküldü. Şimdi hesap veriyorlar. Daha çok hesap verecekler ve onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Biz bunları Cudi'de inlerine kadar kovaladık, işleri bitti. Gabar'da bunları kovaladık, Tendürek'te kovaladık, ta Kandil'e kadar kovaladık ve kovalamaya devam edeceğiz. Niye? Benim milletimin huzurunu kaçırmaya bunların hakkı yok. Bu ülke bir saadet ülkesidir, huzur ülkesidir, refah ülkesidir ve elhamdülillah 17 yıldır biz Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdik. Kişi başına milli gelirin 2 bin 400 olduğu bir Türkiye'yi 11 bin dolara çıkardık. 36 milyon dolar olan ihracatımızı hamdolsun işte getirdiğimiz nokta. Bak, şu anda 800 milyon doları aşıyoruz. 780'i elhamdülillah yakaladık, daha ileri gideceğiz."
Savunma sanayinde yerlilik oranını 20'lerden yüzde 65'e çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, ekonomik saldırılara değinerek, "Bay Kemal de işin içinde. Gezicidir bu Bay Kemal biliyorsunuz. Taksim'de eylemlerin içindeydi. Otobüslerimizi bunlar yakmadı mı? İstiklal Caddesi'ndeki bütün dükkanları yakıp yıkmadılar mı? Varilleri yuvarladılar, vatandaşın araçlarını yakıp yıktılar. Bay Kemal de bunlara nutuk attı. Ta oradan tanırız biz bunları. Ne oldu? Bundan sonraki süreçte de bunlara asla nefes aldırmayacağız. Ne diyor? Terörist başı için oy istiyor, terörist başı için. Beraberler. Hiç bunların birbirinden farkı yok. Şunu bir defa iyi bileceksin Bay Kemal, bu milletin değerleriyle oynama. Eğer bu milletin değerleriyle oynarsanız faturası ağır olur. Biz sizin cemaziyelevvelinizi de iyi biliyoruz. Onun için ben diyorum ki şu 15 gün, benim milletim, hanım kardeşlerim, gençler, beyler, çok çalışacağız ve Çatalca'yı emin ellere, 'Mesut ellere' teslim edeceğiz. Büyükşehir'de de inşallah Binali kardeşimle el ele vereceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.