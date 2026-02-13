Dolar
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir." ifadesini kullandı.

İsmail Özdemir  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir

Saraybosna

Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmelerden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Tüm konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirten Vucic, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan'da bekliyoruz."

