Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,576.27
ETH/USDT
2,348.90
BTC/USDT
60,280.00
BIST 100
9,758.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlıkta Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Benzer haberler

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Rusya ile Mısır, Gazze'deki krizin acilen çözülmesinden yana

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı

Macaristan Başbakanı Orban: Batı Balkanlar'daki istikrar AB için hayati önem taşıyor

Macaristan Başbakanı Orban: Batı Balkanlar'daki istikrar AB için hayati önem taşıyor
AFAD'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi

AFAD'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi

Türkiye'de ağustos ayı önceki yıllara göre 1,3 derece daha sıcak geçti

Türkiye'de ağustos ayı önceki yıllara göre 1,3 derece daha sıcak geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet