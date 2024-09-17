Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlıkta Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşti.
Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.
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