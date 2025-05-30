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Yaşam

Evlerinden getirdikleri gıda atıklarını okulda gübreye çevirdiler

Giresun'da bir ilkokulda uygulamaya konulan projeyle, öğrencilerin evlerinden getirdiği gıda atıklarından 10 ayda 50 kilogram gübre elde edildi.

Gültekin Yetgin  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Evlerinden getirdikleri gıda atıklarını okulda gübreye çevirdiler Fotoğraf: Kamil Yılmaz/AA

Giresun

Görele ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlkokulunda çevre bilincine katkı sağlamak için 2024 yılında "Katı Atıkların Geri Dönüşümü" projesi hayata geçirildi.

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Öğrenciler, projeye katkı sağlamak için evlerindeki meyve, sebze ve yumurta kabuğu gibi atıkları okullarına getirdi. Özel bir kovada belirli süre biriktirilerek talaşla karıştırılan atıklardan 10 ayda 50 kilogram gübre üretimi gerçekleştirildi.

Üretilen organik gübreler, okulda yetiştirilen sebze ve meyveler ile ilçedeki bir lisenin hobi bahçesinde kullanıldı.

Proje koordinatörlerinden İngilizce öğretmeni Mesil Arda, AA muhabirine, Harezmi Öğretim Modeli kapsamında projeyi uyguladıklarını söyledi.

Öğrencilerle en çok karşılaşılan problemlere yönelik yaptıkları görüşmelerde "çevredeki çöpler" konusunda fikir birliği sağladıklarını anlatan Arda, çöplerin geri dönüşümü konusunda çok fazla çalışma yapılmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Katı gıda atıklarıyla süreci başlattıklarını ifade eden Arda, "Öğrenciler gıda atıkları getirdi. Kovalarda kompost oluşturduk ve kompostu dinlenmeye aldık. Kötü koku olmaması için sularını boşalttık. İki hafta beklettikten sonra da belediye işbirliğinde Görele Anadolu Lisesi bahçesinde toprağa gömdük." dedi.

Arda, elde ettikleri gübrenin kimyasal madde içermediğine ve tamamen organik olduğuna işaret ederek, böylelikle hedeflerine ulaştıklarını ve projeyi tamamladıklarını anlattı.

Öğrencilerin kompost gübre için araştırma yaptığına da değinen Arda, "Bir çoğumuz kompost nedir bilmiyorduk. Çocuklar, hangi atıklar komposta uygundur, neler kullanılır, bunlarla ilgili çok fazla bilgi edindi." diye konuştu.

Arda, süreci okuldaki üç öğretmenle beraber yürüttüklerine işaret ederek, "Öğrencilerimiz çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli oldu. Her şeyi çöpe atıyorlardı, artık hiçbir şeyi atmıyorlar, ayrıştırıyorlar. Evde anne ve babalarını atıkların ayrıştırılması konusunda 'Bunu kompost için ayıralım.' şeklinde uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nisanur Çireci ise ürettikleri gübrenin sağlığa olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, kompost yapmayı öğrendiğini, gelecekte de atıkları bu şekilde değerlendireceğini söyledi.

Öğrenci Abdulhamid Kandil de kompost yapımını öğrendiğini, evde de anne ve babasıyla gübre yapmaya çalışacağını dile getirdi.

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