Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,291.41
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
105,957.00
BIST 100
9,067.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
logo
Yaşam

Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi.

Muhammed Kısır  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi

Kayseri

Adliye çalışanı yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirler, "Resen Ritim Topluluğu" isimli grup kurdu. Grubun, sosyal medyada videolarını paylaşmasının ardından, topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yapan müzik topluluğu, Kadir Has Kültür Merkezi'nde konser verdi. Topluluk üyeleri, türkü ve şarkılar seslendirdi.

Konserde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü okudu.

Etkinlik, topluluk üyelerine çiçek takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Konsere, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ogün Köse ve Müstakim Türkyılmaz, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
Yolsuzluk soruşturması şüphelisinden "İmamoğlu ve danışmanları usulsüz 'sistem' içinde" iddiası

Benzer haberler

Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi

Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi

Kings of Convenience, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi

Latin müzik grubu Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: Türkiye bizim için çok özel

Tarkan 30 Mayıs'ta Münih, 1 Haziran'da Zürih'te konser verecek

Tarkan 30 Mayıs'ta Münih, 1 Haziran'da Zürih'te konser verecek
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu 3 ilde konser verecek

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu 3 ilde konser verecek
Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet