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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının ilk anından itibaren devletin seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Behçet Alkan   | 05.08.2021
Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Antalya

Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Orman yangınlarının devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin adeta akciğerleri olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan, çeşitli illerde de etkili olan orman yangınlarına karşı, devletin tüm imkanları, kurumları ve personeliyle, insanüstü bir biçimde süren mücadelesinin bugün 9. günü olduğunu belirtti.

Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilere ve vatandaşlara şükranlarını sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"Canını hiçe sayarak sahada bulunan ve ormanlarda yaşayan canlıların kurtarılması ve yangınların söndürülmesi için durmaksızın, gece gündüz emek veren arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçların büyük bir hızla karşılanması için bütün bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımızla koordineli ve etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangınların ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk günden itibaren olduğu gibi devletin eli olarak, her şartta olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışan binlerce arkadaşımızla birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz. Bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Şu an bölgede yanmakta olan, devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz bölgeler var. İnşallah onları da en kısa sürede bitirip bundan sonra afetin etkilerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayacağız."

Karaismailoğlu, bölgede vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getirerek, "Tabii zor şartlarda olan vatandaşlarımız da var ama devletin eli her zaman onların yanında. İnşallah kısa sürede ihtiyaçları gidereceğiz. Daha önceki afetlerde yaşanmış tecrübelerde olduğu gibi nasıl vatandaşımızın hizmetinde bu işleri bir an önce bitirdiysek, inşallah bundan sonra da bu işleri bitireceğiz. Büyük bir özveriyle, cansiperane çalışan binlerce arkadaşımızla karada, denizde, havada, sadece Antalya'da değil, Muğla'da ve memleketimizin diğer bölgelerinde bu afetin izlerini en kısa zamanda ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

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