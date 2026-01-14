Dolar
Politika

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin milletvekilleriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, milletvekilleriyle bir araya gelerek sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaları paylaştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."


