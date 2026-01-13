Dolar
43.16
Euro
50.34
Altın
4,597.39
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
92,083.00
BIST 100
12,395.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sefa Bilgitekin  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Göktaş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haber kategorisinde, Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Göktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesine oy veren Göktaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.


Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Göktaş, seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Çünkü Anadolu Ajansı dünyanın dört bir yanındaki olayları, savaşları, iklim koşullarını, göçü ve Gazze'yi ama aynı zamanda hayatın içindeki gerçeklikleri bize farklı karelerle yansıtıyor." dedi.

Anadolu Ajansının dünyanın dört yanındaki olayları farklı perspektiften yansıttığını aktaran Göktaş, "Bütün Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum. Yaşanan olayları bütün çıplaklığıyla dünyaya yansıtabilmek cesaret meselesi. Bu kapsamda Anadolu Ajansı'na başarılar diliyorum." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'ta sona erecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor
İstanbul Valisi Gül, 3 yıllık emniyet verilerini açıkladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Mendeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Mendeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli Saraylar Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet