Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"na ilişkin paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görme engelli vatandaşların, hayatın her alanında daha bağımsız ve aktif rol alabilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.
Ankara
Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, engellerin sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla aşıldığı bir dünyanın mümkün olduğunu belirtti.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu bilinçle, görme engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha bağımsız ve aktif rol alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle toplumsal farkındalığın ve empatinin artmasını temenni ediyorum. Biz, her zaman onlara ışık olmaya devam edeceğiz."
