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Politika

Bakan Fidan, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çevrim içi düzenlenen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Bakan Fidan, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Erdoğan'ı temsilen, çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına iştirak etti.

Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurgulayıp, Türkiye'nin şartsız ateşkes tesis edilmesini ve bu yöndeki çabaları desteklediğini belirtti.

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Fidan, tesis edilmesi halinde ateşkesin gözlemlenmesi konusunda da Türkiye'nin üzerine düşen görevi üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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