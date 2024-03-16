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Politika

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Büşranur Koca  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Dar'ı, Dışişleri Bakanı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin süreceği teyit edilirken, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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