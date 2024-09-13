Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,579.47
ETH/USDT
2,423.00
BTC/USDT
59,869.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan: "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Can Efesoy  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Bakan Fidan: "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz" Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkeleriyle İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in ev sahipliğinde Madrid'de, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Fidan, şunları kaydetti:

"İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor."

Fidan, "İsrail'in hiçbir bedel ödememesinin ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesinin" uluslararası sistemi çöküntüye uğrattığını vurgulayarak, bunun artık Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını kaydetti.

Dünya kamuoyunun, Filistin meselesini, İsrail'in ve İsrail'in destekçilerinin perspektifinden gördüğü dönemin son bulduğunu ve insanlık vicdanının öne çıktığını belirten Fidan, "Hem Filistin'in hem İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki çok geç olmadan bu fırsatı kullanırlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" İstanbul'da konuşuldu
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı
Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi

Benzer haberler

Filistin, İspanya'daki "Filistin" toplantısında kabul edilen bildiriden memnun

Filistin, İspanya'daki "Filistin" toplantısında kabul edilen bildiriden memnun

Bakan Fidan: "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz"

ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanı istifa etti

Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanı istifa etti
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i "antisemitizm"le suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i "antisemitizm"le suçladı
Dışişleri Bakanlığından İspanya'daki "Filistin" toplantısında kabul edilen bildiriye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından İspanya'daki "Filistin" toplantısında kabul edilen bildiriye ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet