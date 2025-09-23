Dolar
Ankara Sincan OSB’de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Afrika ve Avrupa arasındaki ilk "yeşil deniz hattının" 2027'de Fas ve İspanya arasında başlaması planlanıyor

Fas ile İspanya arasında, elektrikle çalışan iki gemi ile 2027 yılında yapılacak yolcu taşımacılığı, Afrika ile Avrupa'yı birbirine bağlayan karbon emisyonuna neden olmayacak "ilk yeşil deniz hattı" olacak.

Khalid Mejdoub, Muhammed Emin Canik  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Afrika ve Avrupa arasındaki ilk "yeşil deniz hattının" 2027'de Fas ve İspanya arasında başlaması planlanıyor

Rabat

İspanyol özel denizcilik şirketi Balearia, eylül ayının başlarında, Fas ve İspanya arasında iki adet elektrikle çalışan yolcu gemisinin yapımına başlandığını duyurdu.

Her biri 804 yolcu ve 225 araç kapasiteli olacak gemilerin, elektrik enerjisiyle sürdürülebilir deniz taşımacılığını teşvik etme hedefiyle 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Şirketin açıklamasında İspanya ile Fas'ı birbirine bağlayacak yeşil deniz hattının hiçbir karbon emisyonuna neden olmayacağı belirtildi.

İspanya'nın Tarifa limanı ile Fas'ın Tanca kentini birbirine bağlayacak proje Afrika ile Avrupa kıtaları arasındaki ilk yeşil deniz koridoru olma özelliğini taşıyor.

Balearia Şirketi Başkanı Adolfo Utor, yaptığı açıklamada projenin düşük karbonlu ve sürdürülebilir deniz taşımacılığına doğru ilerlemede "önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Faslı coğrafya ve limanlar konusunda uzman Bedreddin Muhammed er-Ravvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Tanca Limanı'ndaki temiz enerji altyapısının güçlendireceğini söyledi.

Ravvas, projenin, sürdürülebilir ve karbonsuz deniz taşımacılığı ile Akdeniz'in iki kıyısı arasında yeşil koridorların oluşturulması çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

