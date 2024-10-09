Bakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı." ifadesi kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Dubrovnik’te düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. pic.twitter.com/mzdYUB6Q0L— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 9, 2024
Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi şubatta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.