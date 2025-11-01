Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.

