Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı