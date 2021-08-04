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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Yangınla mücadelede önümüzdeki en büyük engel rüzgar

Süleyman Elçin, Ayşe Yıldız   | 04.08.2021
Bakan Çavuşoğlu: Yangınla mücadelede önümüzdeki en büyük engel rüzgar Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler mahallesinde yaptığı açıklamada, "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor." dedi.

"Yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplara yatırdık"

Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Manavgat'taki yangın bölgesini ziyaret etti

Bu arada, Antalya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde karşıladı.

Mobil yangın yönetim aracından çalışmaları inceleyerek brifing alan Tatar ve Çavuşoğlu, orman yangınlarından zarar gören Kalemler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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