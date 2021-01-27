Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eşbaşkanlıklarında Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.
Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasında bulundu.Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
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