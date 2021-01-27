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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasında bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 27.01.2021
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eşbaşkanlıklarında Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasında bulundu.

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