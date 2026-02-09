Bahçeli: (Terörsüz Türkiye), Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Terörsüz Türkiye) Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" ile ilgili, "Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.
Bahçeli, "Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir." şeklinde konuştu.
