Dolar
43.59
Euro
51.81
Altın
5,015.75
ETH/USDT
2,037.10
BTC/USDT
69,161.00
BIST 100
13,761.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bahçeli: (Terörsüz Türkiye), Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Terörsüz Türkiye) Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir." dedi.

İsmet Karakaş  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Bahçeli: (Terörsüz Türkiye), Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" ile ilgili, "Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bahçeli: (Terörsüz Türkiye), Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır

Bahçeli: (Terörsüz Türkiye), Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır

Bahçeli: Muhalefet enkaz üzerinden siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde aynı safa katılmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır

Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak

Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet