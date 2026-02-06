Dolar
Politika

Bahçeli: Muhalefet enkaz üzerinden siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde aynı safa katılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır."

Utku Şimşek  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
