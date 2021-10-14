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Politika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ferdi Türkten   | 14.10.2021
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

​​​​​​​Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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