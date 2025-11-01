Dolar
Politika

Ankara'da UNRWA Ofisinin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de

Ankara'da, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Ofisinin kurulmasına yönelik anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Keskinkılıç  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Ankara'da UNRWA Ofisinin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de

Ankara

21 Haziran 2025'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

