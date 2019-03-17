Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "Kültür, sanat ve spor projelerimizin hepsini yazdık. Bu bizim taahhüdümüz. Beş sene sonra herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var"." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.03.2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var

Ankara

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, belediyeciliğin bilgi ve tecrübe işi olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Bizim raylı sistemlerde neler yapabileceğimiz belli, yeşil alanları nerelere götüreceğimiz belli, millet bahçelerini nerelerde yapacağımıza kadar hesapladık. Gençlik projelerini, kadınlar için istihdam projelerini yazdık. Ticareti ve sanayiyi nasıl geliştiririz bunların hepsini yazdık. Kültür, sanat ve spor projelerimizin hepsini yazdık. Bu bizim taahhüdümüz. Beş sene sonra herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var." diye konuştu.

Rakiplerinin projesinin olmadığını ifade eden Özhaseki, diğer adayların proje yerine polemikle seçim sürecini götürdüklerini kaydetti.

Programa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk ile MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

'Yeni Zelanda'daki saldırı İslam'a karşı düşmanca politikaların sonucudur'

'Yeni Zelanda'daki saldırı İslam'a karşı düşmanca politikaların sonucudur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy için bölücülere taşeronluk yapanlar mücadelemizi idrak edemez

'Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir'

'Yeni Zelanda'daki katil İstanbul'u tanıyamamış'

'Yeni Zelanda'daki katil İstanbul'u tanıyamamış'
Yıldırım'dan büyüdüğü sokağa ziyaret

Yıldırım'dan büyüdüğü sokağa ziyaret
'Bu ses bir tek Türkiye'den yükselebilir'

'Bu ses bir tek Türkiye'den yükselebilir'