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Politika

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 01.12.2020
AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ettiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye'nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu'nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz."

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